ميرنا وليد - بيروت - شكران مرتجى صاحبة الشخصية المحبوبة والنفسية النظيفة، هي الممثلة الموهوبة التي أسرتنا في الكثير من الأعمال التمثيلية، من منا لم يشاهد "جميل وهناء" أو "دنيا"؟.
أو "باب الحارة ومع وقف التنفيذ وبقعة ضوء، وحارة القبة وزقاق الجن"، وغيرها الكثير.
شكران يحبّها الصغار والكبار، دائما تتألق بأروع الأعمال وأجمل الأدوار.
موقع "الفن" التقى بـ شكران مرتجى وقد أجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن حبها للبنان وما كتبته عن بيروت، الى جانب حديثنا عن مسلسلها "لعبة حب" الذي انتهى عرضه مؤخرا.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- شكران مرتجى: "لبنان الجار الغالي والصديق".. وعن "لعبة حب": "كان ممنوعاً علينا ذلك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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