ريهام عبدالغفور تكشف سبب اعتذارها عن فيلم «الست» مع منى زكي

القاهرة - الخليج 365
تحدثت الفنانة ريهام عبد الغفور عن مشاركتها في مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "ظلم المصطبة"، وذلك خلال لقائها في برنامج "عرب وود".
وقالت ريها عبد الغفور: "مسلسل "ظلم المصطبة" من إخراج هاني خليفة وتأليف فوزي صالح، ويشارك في بطولته إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، وتامر نبيل. المسلسل مميز وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".
وعن رفضها المشاركة في فيلم "أم كلثوم" لمني زكي: "أتمنى العمل مع منى زكي، فهي ممثلتي المفضلة، لكن الأمر كان صعبًا في البداية لأنني تلقيت عرضًا لمسلسل "ظلم المصطبة" أولاً، وأعجبني، كما أن المخرج شاكر يُعد من أهم المخرجين بالنسبة لي، وهو من الأشخاص الذين ساهموا في نجاحي واستمتعت بالعمل معهم".
آخر أعمال ريهام عبد الغفور
يذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور كانت قد قدمت العام الماضي موسم درامي دسم شاركت خلاله في بطولة 4 مسلسلات بدات بعرض مسلسل «رشيد» مع محمد ممدوح ومسلسل «الصندوق» بطولة احمد داش وسماح أنور وعلي قاسم أما ثالث الأعمال الدرامية هو مسلسل «الأصلي».
وآخر المسلسلات التي قدمتها هو مسلسل «أزمة منتصف العمر» والذي تم عرضه على إحدى المنصات وتعاونت خلاله للمرة الأولى مع الفنان كريم فهمي.
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