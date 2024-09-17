بعد بحثه عنها.. والدة ضحايا قطار الزقازيق تشكر تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت الحاجة عزة والدة ضحايا قطار الزقازيق الشكر والتحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد سؤاله عنها ومطالبته بالتواصل معها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" خلال الساعات الماضية.

وقامت بتوجيه الشكر له قائلة: "أشكر المستشار تركي آل الشيخ، ومحتاجة أطمن على الولاد في المستشفى قبل أي شيء".

وحرص المستشار تركي آل الشيخ على البحث والتواصل مع الحاجة عزة، وأعاد نشر خبر وفاة ابنتيها وحفيدتها وعلق: "برجاء من يستطيع ربطهم الاتصال بالأخ حمادة إسماعيل"، وحاز طلبه على إشادة متابعيه وعلقوا: "راجل محترم وصاحب قلب أبيض، تستاهل إننا ندعي لك بالخير، شكرًا معالي المستشار على عمل الخير، معالي المستشار دائمًا صاحب ذوق واحترام وشايل ناس كتيرة جدًا وله خير على ناس كتير، الحاجات دي بتخلي الناس تحبك وتدخل قلوبهم والله أرفع لك القبعة احترامًا وتقديرًا لهذا العمل العظيم".

وعلى الجانب الآخر تصدر المستشار تركي آل الشيخ قائمة موقع "ESPN" الأمريكي كأكثر الشخصيات تأثيرًا في رياضة الملاكمة والفنون القتالية المختلفة في الشرق الأوسط، وشملت القائمة مشاركة العديد من الشخصيات البارزة في هذا المجال من لاعبين ومسؤولين، وإعلاميين.

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