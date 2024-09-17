الجمهور يشيد بأداء إيمان العاصي في "برغم القانون".. وانطلاقة قوية للمسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

خطف مسلسل "برغم القانون" بطولة النجمة إيمان العاصي الأضواء، عقب عرض الحلقات الأولى مباشرة، إذ لاقى العمل استحسان الجمهور منذ اللحظات الأولى لعرضه، وأثنى المشاهدون على الحبكة الدرامية المشوقة التي جذبتهم من بداية الأحداث، خاصةً مع طرح المسلسل لقضية اجتماعية مهمة تتعلق بالأسرة المصرية وغياب الزوج والبحث عن الحقيقة، كما أثنوا على أداء بطلة العمل.

وتضمنت الحلقات الأولى أحداثا مثيرة منها حريق منزل "ليلى" التى تجسدها بحرفية إيمان العاصي، وإطلاق النار عليها عند ذهابها للبحث عن زوجها يجسده الفنان محمد القس، في قريته، وعثورها على ظرف به أموال كثيرة متروك من زوجها، وكتب فيه "سددي الديون اللي عليا بالفلوس دي وأنا همشي ومتدوريش عليا".

وأيضا شهدت الحلقات ذهاب "ليلى" إلى قسم الشرطة لتحرر محضراً بتغيب زوجها، ويتم الاتصال بها وإبلاغها بالعثور على جثة لشخص فيها معظم مواصفات زوجها لتذهب إلى المشرحة وسط ترقب وصدمة كبيرة منها ولكنها تكتشف أنها ليست جثة زوجها.

وقدمت النجمة إيمان العاصي أداءا رائعا فى أغلب المشاهد، خاصة في مشهد المشرحة عندما ذهبت لتشاهد الجثة، وشكلت شخصية "ليلى" التي تقدمها باحترافية إيمان العاصي محور اهتمام الجمهور، إذ تمكنت الكاتبة من رسم شخصية مركبة ومؤثرة، فـ"ليلى" ليست مجرد ضحية لأفعال زوجها، بل هي امرأة قوية تسعى للكشف عن الحقيقة، وهذا ما جعل الشخصية أكثر جاذبية للمشاهدين، واستطاعت إيمان العاصي تقديمها بشكل مقنع ومؤثر، حيث تمكنت من تجسيد معاناة المرأة التي تواجه غياب زوجها، وتركت بصمة واضحة في نفوس المشاهدين الذين تعاطفوا معها بشدة، خصوصا فى مشهد المشرحة الذي قدمته ببراعة فائقة.

وحازت الحلقات الأولى من المسلسل على إعجاب الجمهور، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً مع الحلقات، وعبر الجمهور عن إعجابه بالأداء التمثيلي للفنانين، وخاصة النجمة إيمان العاصي التى ظهرت بشكل مختلف تماما عن الأدوار التي قدمتها من قبل، كما تداولوا العديد من المقاطع والفيديوهات.

ودخل المسلسل في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it وذلك عقب عرض الحلقات الأولى مباشرة، ومن المتوقع أن يحقق مسلسل "برغم القانون" نجاحاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، فالحبكة الدرامية المشوقة، والأداء المتميز للفنانين، والقضية الاجتماعية التي يتناولها العمل، كلها عوامل تدعو للتفاؤل بنجاح هذا المسلسل وتصدره قائمة الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة.

مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، بتول الحداد، ريهام محيي الدين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادى عبدالسلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.