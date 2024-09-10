ميرنا وليد - بيروت - ابهرت ندى الكامل، طليقة الممثل المصري أحمد الفيشاوي، متابعيها بإطلالتها الجديدة من خلال صور ومقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك مميز، فقد إرتدت فستاناً طويلاً باللون الأحمر، من دون أكمام، ذات فتحة حتى الفخذ، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وحملت ندى بيدها حقيبة من دار أزياء YSL، يصل سعره إلى 4,200 دولار.
من جهة ثانية، كان كشف الممثل المصري أحمد خالد، أموراً عن علاقته بطليقته ندى الكامل، قائلاً إنه يعرفها منذ مدة، وتقدم لها بعد سنة من انفصالها عن الممثل أحمد الفيشاوي، لكنها لم توافق بسبب تجربتها مع الفيشاوي، إنما حبه الشديد لها جعلها توافق عليه في النهاية، بعد أن أقنعها بأن الحياة معه سوف تكون مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى الكامل تخطف الأنظار بفستان أحمر أنيق .. إليكم سعر حقيبة يدها الخيالي من YSL لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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