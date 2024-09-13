أبطال مسلسل "زمالك بولاق" يواصلون التصوير استعدادا لعرضه

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل أبطال مسلسل "زمالك بولاق"، بطولة باسم سمرة وخالد الصاوي، التصوير على قدم وساق للانتهاء من تصويره خلال الأيام المقبله، تمهيدا لعرضه على شاشات القنوات الفضائية قريبًا.

أحداث مسلسل زمالك بولاق

يشار إلي أن مسلسل زمالك بولاق، تدور في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق، حول شقيقين وهما خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان يتقابلان للمرة الأولى منذ ولادتهما، حيث يعيش خالد الصاوي في الزمالك بينهما يعيش باسم سمرة في بولاق والصدفة تجمعهما معًا بعد ٥٠ عامًا بعد أن كلا منهما عاش ظروف ومواقف بمفرده بعيدًا عن شقيقه.



أبطال مسلسل زمالك بولاق



ومسلسل زمالك بولاق، يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، منهم: باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، انتصار، ميمى جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجى، إسماعيل فرغلي، محمد منصور، أسامة ألو العطا، لبنى عزت، سيد أسامة ميكا، يوسف عمر، شاهيستا، ومن تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.