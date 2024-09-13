د. أحمد أبو الوفا: تأثير الفن عظيم وفيلم حرب الفراولة أبرز لنا خطورة الشعور بالملل

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم منذ قليل حلقة بودكاست لايف عن السينما وعلم النفس تتضمن مناقشة فيلم "حرب الفراولة" وتأثيره على فهمنا لتجاوز الحزن، مع د. أحمد أبو الوفا الأخصائي النفسي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول لملتقى ميدفست - مصر.

وقال د. أحمد أبو الوفا، إن تأثير الفن عظيم للغاية وأسرع فهو ليس مقيدا فالعلم يأتي بعده، وتحدث عن فكرة الملل الذي يتعامل معها الأشخاص شعور سوف يمر ولكنه على عكس ذلك، وحين نتحدث عن فيلم حرب الفراولة يبرز لنا كم أن الملل شعور خطير للغاية.

وأضاف أبو الوفا، أن شخصية سامي العدل في فيلم حرب الفراولة كان باحثا عن السعادة طوال الوقت لأنه يشعر بالملل الوجودي مستخدم شخصية البائع المتجول وهو محمود حميدة. وفكرة الملل جعلتهم يدخلون داخل تجارب جديدة ومختلفة فشخصية سامي العدل قرر الشعور بالملل بدلا من الشعور بالحزن على فقدان علاقة مهمة له وهي ابنه وفي النهاية قرر البدء في علاقة جديدة حتى يتخطى هذا الشعور بالملل.

واستطرد أن أكثر أشخاص يشعرون بالملل يكونون أكثر إبداعاً، والمال قد يأتي بسبب الانتظام في الروتين أو تأثير الزمن على الأشخاص أو توقعات الناس العالية التي لا تتحقق. لذلك الملل في كثير من الأحيان يكون بديلا لمشاعر أخرى.

ملتقى ميدفست مصر

جدير بالذكر أن ملتقى ميدفست- مصر هو أول ملتقى سينمائي للأفلام القصيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسس في عام 2017، يستكشف المهرجان التداخل بين السينما والصحة، حيث يستخدم الأفلام السينمائية كوسيط ووسيلة لرفع الوعي بالقضايا الصحية الهامة.

يُقام المهرجان في الفترة من 12 لـ 15 سبتمبر الجاري في الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة في ميدان التحرير.

يجمع الملتقى عشاق السينما من صناع الأفلام والأطباء، ويهدف إلى مشاركة القصص الإنسانية مع الجمهور والطلاب والفنانين وصناع الأفلام والأطباء وخاصة الأطباء النفسيون، من خلال ورش عمل مختلفة، وحلقات نقاشية وعروض أفلام تعمل على مناقشات موضوعات غير مقبولة مجتمعيا بإرساء دعائم نهج أكثر قبولا للجمهور العام في جميع أنحاء مصر والعالم.