شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تطرح النسخة الأصلية من أحدث أغنياتها "عودتنى الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منذ قليل الفنانة شيرين عبد الوهاب أحدث أغنياتها، بعنوان عودتني الدنيا، رغم تسريبها منذ أيام قليلة ماضية عن طريق محبيها، وطرحت شيرين عبد الوهاب أغنية عودتني الدنيا، بعد حذفها جميع أغاني ألبومها الجديد من على قناتها الرسمية عبر تليجرام وكان الشاعر أحمد المالكى قد طرحها بشكل رسمي عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك.

عودتني الدنيا من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت.

وطرحت المطربة شيرين عبدالوهاب الأيام الماضية ألبومها الجديد بعنوان «خلينا نحتفل»، وتم طرح 5 أغان منهم وهم: «بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا»، والتي تعاونت خلالهم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من بينهم تامر حسين، عزيز الشافعي، توما، وآخرهم تامر عاشور.

عودتنى_الدنيا

كلمات : أحمد المالكي

ألحان : تامر عاشور

توزيع و فواصل موسيقية : النابلسي

تسجيل، ميكس و ماستر : خالد سند

وتريات : محمد مدحت

جيتار و هارموني : أحمد حسين

باص جيتار : أحمد رجب

بيركشن : ضياء بدر

إدارة انتاج : رامز سليمان

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