الكاتب محمد فودة يشيد بمسلسل "برغم القانون" ويؤكد: إيمان العاصي تفوقت على نفسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أشاد الكاتب محمد فودة، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، بمسلسل "برغم القانون" للنجمة إيمان العاصي، والذي يعرض حاليا على قناة أون ومنصة واتش إت، قائلا :"نادراً ما أشعر بالدهشة أو أسقط في دائرة الانبهار بأحد، ولكني ودون سابق انذار وجدت نفسي أمام حالة خاصة جدا من الدهشة والانبهار أثناء مشاهدتي مسلسل "برغم القانون" وعلى وجه الدقة بهذا الدور الأكثر من رائع الذي قدمته الصديقة النجمة إيمان العاصي وهي تتألق في أولى حلقات المسلسل، فهذا الدور ليس جديداً فقط على إيمان العاصي بل هو بمثابة شهادة ميلاد لنجمة دور أول بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وأضاف الإعلامي محمد فودة قائلا: "لقد تفوقت إيمان العاصي في هذا الدور على نفسها وعلى كل شئ مألوف بالنسبة لها من قبل، لتقدم لمشاهديها سيمفونية رائعة في الأداء الذي تناغم بشكل لافت للنظر مع صناع العمل من حيث الديكور والإخراج والموسيقى التصويرية ليحظى المشاهدين بجرعة فنية رفيعة المستوى".

واختتم فودة حديثه قائلا: "مبروك لإيمان العاصي على هذا النجاح المبهر للمسلسل منذ عرض أولى مشاهده، ومبروك للساحة الفنية ميلاد نجمة تستحق كل تقدير وننتظر منها الكثير والكثير فيما هو قادم من اعمال فنية".