بالصور- سعر خيالي لحقيبة يد يارا السكري من Fendi

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري متابعيها بأخر إطلالاتها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال بغاية الأناقة من الطائرة الخاصة، حيث كانت ترتدي توب باللون الأصفر ذات أكمام قصيرة، مع سروال اسود ضيق، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و كانت يارا تحمل بيدها حقيبة من دار أزياء Fendi وصل سعرها إلى 3,130 يورو.

وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.

