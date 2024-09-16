صديقة كريستيانو تروج للموسم الجديد من "أنا جورجينا" وتستعد لعرضه على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الممثلة الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة لاعب منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، الترويج للموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" استعدادًا لبدء عرضه على منصة "نتفليكس" خلال الفترة المقبلة.

خضعت جورجينا لجلسة تصوير جديدة تخص الحملة الدعائية للمسلسل نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت: "قريبًا على نتفليكس".

يتطرق الموسم الثالث حول حياة الرفاهية التي تعيشها جورجينا بعد انتقال حبيبها كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي وانتقالها معه إلى المملكة العربية السعودية، كما سنشاهد رحلة جورجينا خلال هذه الفترة منها المشاركة في حملة دولية لإحدى العلامات التجارية الشهيرة بالملابس، والظهور لأول مرة في أسبوع الموضة في باريس.

وعرض الموسم الأول من المسلسل عام 2022 وهو مسلسل تليفزيوني واقعي يركز على الحياة الشخصية لجورجينا رودريجيز سيدة الأعمال والمؤثرة على "السوشيال ميديا"، وعلاقتها بشريكها لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، مرورًا بالموسم الثاني الذي عرض في مارس 2023 وحقق الموسمان نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة جعلت منصة "نتفليكس" تواصل إنتاج المزيد من الأجزاء التي يتم عرضها تباعًا.

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