تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم الوطني السعودي 94

رعى وكيل محافظ سراة عبيدة

ناصر بن محمد آل عائض، أمس، احتفال إدارة التعليم، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين، وذلك بحضور محافظ الفرشة ورئيس مركز الربوعة ومدير التعليم الدكتور: حسن العلكمي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي ، فالقرآن الكريم، بعد ذلك رفع مديرُ التعليم في محافظة سراة عبيدة، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة "أعزها الله" بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94.

وأشاد بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عنايةٍ واهتمام ودعم سخي للتعليم،

مقدماً شكرَه لوزارة التعليم على تطوير منظومة التعليم؛لمواكبة وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.

و تضمّنت فقراتُ الحفل مشاركة طلاب وطالبات المدارس بعدد من الفقرات والتي تغنّت بحب دوت الخليج والاعتزاز به وبقادته، والفخر بتاريخه المجيد وتراثه الغني وإنجازاته المشهودة في شتى المجالات.

وفي ختام الحفل شارك وكيل محافظُ سراة عبيدة،ومدير التعليم، وعدد من الحضور والطلابَ في الفنون الشعبية والأوبريت المعدّ بهذه المناسبة، بعنوان "أنا دوت الخليج ".