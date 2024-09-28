اتفاقيات سعودية سودانية أوكرانية لدعم العمل الإنساني

ونوهت، جويس مسويا، بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لنجدة المتضررين والمحتاجين في العالم.
دعم العمل الإنساني في السودان
في السياق نفسه، ووقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بغرض دعم المركز أعمال المكتب الإنسانية في جمهورية السودان بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 المنعقدة في مدينة نيويورك.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز لتعزيز التنسيق المشترك مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية؛ بهدف الوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
مليونا دولار لأوكرانيا
كما وقّع المركز اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بغرض دعم المركز أعمال المكتب الإنسانية في جمهورية أوكرانيا بقيمة مليوني دولار أمريكي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز لتعزيز التنسيق المشترك مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية؛ بهدف الوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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