عرض النسخة المرممة من فيلم "إسكندرية كمان وكمان" في سينما زاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة سينما زاوية عن عرض النسخة المرممة من فيلم "إسكندرية كمان وكمان" للمخرج الراحل يوسف شاهين ضمن عروضها الأسبوعية.

ونشرت الصفحة الرسمية لسينما زاوية على "فيسبوك" أفيش فيلم "إسكندرية كمان وكمان" وعلقت: "استجابة لطلبات جمهور زاوية، بدأنا فبراير الماضي في سلسلة جديدة من العروض لإعادة إطلاق أفلام طلبتوها مننا، ويسعدنا أن نعلن عن إن ثالث أفلام هذه السلسلة سيكون رائعة يوسف شاهين (إسكندرية كمان وكمان) إنتاج سنة 1989 وسيتم عرض نسخته المرممة مع ترجمة إنجليزية أيام الخميس والجمعة والاثنين لهذا الأسبوع الساعة 7 مساء".

"إسكندرية كمان وكمان" بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، بينهم: يسرا، حسين فهمي، عمرو عبدالجليل، زكي فطين عبدالوهاب، هشام سليم، تحية كاريوكا، تأليف وإخراج يوسف شاهين.

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