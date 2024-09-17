مصطفى حجاج يطرح أغنية "الناس غدارة"

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان مصطفى حجاج، واللبناني جاد شويري، فيديو كليب أغنيتهما الجديدة، الناس غدارة، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث يُعد هذا الكليب أول تعاون غنائي بينهما.

وأغنية كليب مصطفى حجاج الجديد من كلمات محمد شافعي، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج، إنتاج وهندسة صوت هاني محروس، وإخراج جاد شويري، وإنتاج شركة إن جي ميوزيك برودكشن لهاني محروس.

وظهرت في كواليس فيديو كليب أغنية الناس غدارة، أجواء من البهجة والسعادة بين النجمان، كما يطلان علينا بإطلالة صيفية، وتم تصوير معظم لقطات الكليب في الصحراء.

وجاءت كلمات الأغنية كالأتي:



يا خسارة الناس غدارة

آخرها قاعدة آخرها سجارة

شالوا قلوبهم حطوا حجارة

ساقوا الشر ومسكوا الطارة

على ١٠٠ لون حقد تداري

وانا بيهون ع الناس حالي

سهران اواصل ليلي ب نهاري

بقيت مسجون بين أفكاري

ليه ليلي يا ليلي يا ليل.

حملي تقيل بس انا صابر ليه

ليلي يا ليلي يا ليل.. يا دنيا تميلي وأقول حاضر