“مثل الحلم”.. تشارلي بوث وبروك سانسون يكشفان تفاصيل حفل زفافهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك المغني وكاتب الأغاني، تشارلي بوث، وزوجته بروك سانسون، مع مجلة “فوغ” قصّة حبّهما وتفاصيل حفل زفافهما، الذي أقيم في 7 أيلول (سبتمبر)، في منزل عائلة بوث في مونتيسيتو بكاليفورنيا.

وقالت سانسون عن مكان إحياء حفل الزفاف: “لقد اخترنا منزل عائلة بوث، لأننا كنّا نعلم أن مونتيسيتو ستوفر الخلفية المثاليّة. أردت أن يجمع حفل زفافنا ما بين التقاليد والحداثة غير التقليدية، وأردت أن تبدو كلّ التفاصيل مريحة ومصمّمة بعناية فائقة”.

وتابعت: “كان تقديم النقانق الصغيرة على أطباق فضية، على سبيل المثال، أكثر من مجرّد تفصيل ممتع. لقد كان انعكاساً لحبّي للأنماط التي تمزج ما بين الأناقة والمرح”.

وبحسب مجلة فوغ، أطلّت سانسون بفستان مصمّم لها تحديداً بتوقيع دانييل فرانكل، من دون حمّالات، لكن مع ذيل ذي تفاصيل من الدانتيل على شكل أوراق الشجر. أما بالنسبة إلى العريس، فقد ارتدى بذلة بتوقيع “بودي”، مع زخارف من الدانتيل وأكمام فضفاضة مطرّزة بكلمات “نحن، إلى الأبد”.

وقالت سانسون: “لطالما كنت مهووسة بحفلات الزفاف، وقد تعرّفت إلى دانييل فرانكل عام 2018، قبل أن تُصبح اسماً مألوفاً. كنت أرغب في مصمّمة أزياء تضفي لمسة عصرية غير تقليدية على فساتين الزفاف، وكانت دانييل هي الأنسب. وبعد أن جرّبت 30 فستاناً، قرّرت أن أختار فستاناً مصمّماً لي بالخصوص”.

واستهل العروسان حفل زفافهما في 6 أيلول (سبتمبر) بإقامة بروفة عشاء في مزرعة سان يسيدرو، فزيّنا الطاولات بالزهور البريّة والشموع، بينما عُلّقت الفوانيس الورقيّة فوق منطقة تناول الطعام. ثمّ دعى بوث وساسون الضيوف إلى سهرة خاصّة في منزلهما لتناول المشروبات والحلويات الترحيبية. كما أخبرت سانسون “فوغ” أنّهما أحضرا “مُطرِّزاً” قام بتطريز قبّعات للضيوف.

وقد أخبرت سانسون مجلة فوغ بأن عطلة نهاية الأسبوع كانت ناجحة وشعرت بأنها “كالحلم”.

عن قصة تعارفهما، تتذكر سانسون: “التحق والدانا بمدرسة ابتدائية معاً، ونشأ كلانا في نيوجيرسي، وكان هناك دائماً شرارة وانسجام بيننا، لكن التوقيت لم يكن مناسباً أبداً. وكأن خيطاً خفياً كان موجوداً دائماً، يظهر لنا أن التوقيت هو كلّ شيء”.

بدأ الزوجان المواعدة في حزيران (يونيو) من عام 2022. وبعد أكثر من عام بقليل، تقدّم تشارلي لخطبتها في 5 أيلول (سبتمبر) 2023. وقد سافر من لوس أنجلوس لمقابلة بروك في مدينة نيويورك، وتقدم لخطبتها في الساعة 11:11 مساءً، وهو الوقت المفضّل لديهما.

وقالت سانسون: “كنا نحن الاثنين فقط، نتشارك الطعام الصينيّ على الأريكة في لحظة حميمة جميلة. بعد ذلك، اتّصلنا بعائلتينا لمشاركة الأخبار، وقضينا الأيام القليلة التالية للاحتفال في مدينة نيويورك”.



شارك بوث لقطات من الزفاف عبر إنستغرام، أرفقها برسالة مؤثرة إلى زوجته: “أحبّك يا بروك… لطالما أحببتك، معك أنا في أفضل حالاتي. أعدك بأنني سأحبّك كلّ يوم في هذه الحياة، وأكثر من ذلك عندما ننتقل إلى حياتنا المقبلة”.

وتابع: “بروك آشلي سانسون، والآن ستصبحين بروك آشلي بوث. شكراً لكِ لجعلي أسعد رجل على قيد الحياة. لطالما كنتِ أنتِ”.