نرمين شوقي سائقة “توك توك” في كليب أغنيتها الجديدة “بحب السهر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنانة السورية نرمين شوقي بعنوان “بحب السهر” حصرياً على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

جاءت أغنية “بحب السهر” باللهجة المصرية وبقالب غنائي جمع بين النمطين الشعبي المودرن والسريع، وقام اللحن على مقام البيات الذي يبعث الفرح والسرور.

على صعيد النص الغنائي، حملت الأغنية طاقة ايجابية حيث دعت الى الفرح والحب والسهر، حيث أن لا مكان للزعل والهموم.

صُورت أغنية “بحب السهر” في شارع المعز في العاصمة المصرية القاهرة تحت ادارة المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم، ويُعتبر من أهم الشوارع في القاهرة.

ظهرت نرمين شوقي في فيديو كليب “بحب السهر” سائقة “توك توك” تحاول ابراز الطابع الأثري للشارع الذي تم التصوير به، ليقوم بعدها أهل “الحي” بتنظيم حفلة تقدير لها.

أغنية “بحب السهر” من كلمات محمد حسن معوض والحان حازم أحمد وتوزيع بدر مصطفى وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.