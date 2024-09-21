«دورها جريء» .. سمية الخشاب تثير حماس الجمهور لـ فيلم أوراق التاروت

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد النجمة سمية الخشاب لطرح فيلمها الجديد "أوراق التاروت"، والذي تجسد خلاله شخصية قارئة تاروت تتنبأ بأحداث تشويقية تقلب مسار القصة.

واختارت سمية الخشاب، إسم "نيرة" لدورها في الفيلم، تكريمًا لروح نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة التي قتلت على يد صديقها، مؤكدة أن الفيلم يتناول قضايا الاغتصاب، خاصة اغتصاب الأطفال.

وقالت «الخشاب» إن قصة الفيلم غير تقليدية، وتقدم من خلاله نصائح للفتيات اللاتي يحتجن إلى الدعم في هذه القضايا.

وأعربت عن حماسها الكبير لهذا الدور المختلف في مسيرتها الفنية، متوقعة نجاحًا واسعًا للفيلم. وأضافت: "الفيلم قصته غير تقليدية، وأنا متحمسة لرؤية ردود فعل الجمهور.

وعلى صعيد آخر، تعاونت سمية الخشاب مع المنتج بلال صبري في أغنية "اركب على الموجة"، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وحول صعوبات تصوير الكليب، قالت سمية: "واجهنا تحديات كبيرة، خاصة في العثور على فندق للتصوير خلال موسم الذروة في يوليو، لكننا تغلبنا على الصعوبات وخرجنا بكليب مميز.

الفيلم من إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، ويضم نخبة من النجوم المميزين في السينما منهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين.

العمل خلف الكواليس يتضمن مهندس الديكور رمسيس سليم، ومنتج فني أحمد فاروق، وإخراج إبرام نشأت.

سمية الخشاب تعود للسينما بعد غياب

"أوراق التاروت" يُعيد سمية الخشاب إلى السينما بعد غياب دام 7 سنوات، حيث كان آخر أفلامها "الليلة الكبيرة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في 2015.

و يُنتظر أن يكون الفيلم من أكثر الأفلام المرتقبة في الموسم، حيث تتنوع أحداثه بين الإثارة والتشويق، مما يجعل الجمهور يترقب بفارغ الصبر موعد عرضه في صالات السينما.