شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للنجم أحمد سعد وعلياء بسيونى بعد عودتهما.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

ظهر النجم أحمد سعد خلال أحد حفلاته بالساحل الشمالي بصعود زوجته علياء بسيوني لأول مرة، وأعلن للجمهور أنهما عادا سويا بعد نحو عام من الانفصال، ووجه رسالة لكل المنفصلين والذين يقبلون على الزواج ببدء حياة جديدة بعيدة عن المشاكل.

وكشف مؤخرا النجم أحمد سعد حقيقة عودته لزوجته مصممة الأزياء علياء بسيونى قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": سوف أعلن خلال حفلى اليوم الذى أحييه في الساحل الشمالى عن موضوع رجوعى لعلياء والبدء في فتح صفحة جديدة معها، وأدعو من الجميع اللى تخلوا عن بعض البدء في فتح صفحة جديدة، دون تدخل البعض في حياتهم ومشاكلهم.

وأضاف، في تصريحاته: أشكر علياء بسيونى على دعمها لى خلال الفترة الماضية ودورها المؤثر في حياتى، وربنا يخلى أولادنا مريم وعلياء.

وطرح مؤخرا النجم أحمد سعد، والشاب خالد أحدث أعمالهما سويا بعنوان "الزين" وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، وميكس أمير محروس، حيث طرح سعد الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.