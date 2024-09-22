ما سر امتلاك أشرف عبد الباقي "غزالتين" و"حرباية" في منزله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن امتلاكه عدد من الحيوانات المستأنسة في منزله لعدة الأسباب.

وحل أشرف عبد الباقي ضيفًا على برنامج "Sold Out" تقديم الإعلامي محمود سعد المذاع عبر قناة "CBC".

وعن امتلاكه عدد من الحيوانات قال: "بنتي شافت حرباية صدفة مع حد من أصحابها وعجبها شكلها، هو كائن مالوش أي لازمة ولا بتعمل أي حاجة، بس ساعات بتبقى مفيدة وتصطاد الدبان".

كما تحدث عن امتلاكه غزالتين في منزله قال: "واحد صاحبي جابهم وجبت نجار عملهم قفص يقعدوا فيه أسبوع ويتعودوا على المكان، وبعد كده عندي جنينة صغيرة بيطلعوا يجروا فيها".

شارك الفنان أشرف عبد الباقي بعرضه المسرحي "البنك سرقوه" ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان العلمين هذا العام، تدور المسرحية في إطار كوميدي حول مجرم يهرب من السجن ويخطط لسرقة بنك، ثم يتورط مع باقي أفراد العصابة ويشارك ببطولة المسرحية كريم محمود عبد العزيز، سلوى خطاب، سليمان عيد.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أشرف عبد الباقي في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "جولة أخيرة" بطولة الفنان أحمد السقا وعرض مطلع العام الجاري.

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