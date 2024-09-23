شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار أحمد الجبالى يعزف مرة أخرى بمهرجان الغردقة بعد إصابته فى افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزف الموسيقار الدكتور أحمد الجبالى، على الجيتار عدداً من مقاطع الموسيقى التصويرية، على مسرح المارينا بمهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية، وظهر بصحة جيدة، وذلك فى أول ظهور بعد إصابته فى حفل الافتتاح.

وقد تعرض الموسيقار الدكتور أحمد الجبالى، بعد عزفه موسيقى تصويرية لأفلام "أين عقلى وحتى آخر العمر ودمى ودموعى وابتسامتى"، فى حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية، للإصابة بعد نزوله من على السلالم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج بعد الكشف عليه فى عيادة الفندق.

ويقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية من 19 إلى 24 ديسمبر الجارى وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.

يذكر أن 47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية للمهرجان، منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.



أحمد الجبالى يعزف فى مهرجان الغردقة