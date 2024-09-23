شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين فى قلب الفن المصرى والعربى.. من مهرجان أيام القاهرة لوهران السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

كانت ولا تزال فلسطين في قلب الفن المصري والعربي، وهو ما تدلل عليه أغلب الفعاليات الفنية سواء في مصر أو خارجها، حيث تكرم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، الفنان الفلسطيني "غنام غنام" خلال حفل افتتاح الدورة السابعة للمهرجان، وذلك تقديرًا لمسيرته المسرحية خاصة، والفنية بشكل عام، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل.

فيما كشف مهرجان وهران السينمائي في الجزائر عن مشاركة مشروع أفلام المسافة صفر للمخرج رشيد مشهراوي، وهو المشروع الذي يسلط الضوء على أفلام من غزة.

وكان مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، قد دعم السينما الفلسطينية، حيث شارك بها مشروع "أفلام من المسافة صفر" التي أطلقها المخرج الفلسطيني الكبير رشيد مشهراوي، لتوثيق المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، حيث سيشهد مهرجان الدار البيضاء العرض الأول لهذه الأفلام في المملكة المغربية وشمال أفريقيا.