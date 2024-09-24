شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة تتواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت فعاليات الدورة الثامنة للملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة والذى يأتى تحت شعار بكرة أحلى بينا، ويقام بالدمج مع مهرجان الفلكلور الأفروصينى وتنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، حيث أقيمت عدة أنشطة متنوعة.

فعلى مسرح الأوبرا الصغير عُقدت ندوة بعنوان أمراض العصر من وجهة نظر الميكانيكا الحيوية، بحضور سهير عبد القادر رئيس ومؤسس الملتقى، واستضافت كلا من الدكتور مايكل ممتاز استشارى البايوميكانيك وتكنولوجيا الفيزياء الحيوية، الدكتور هشام فريد خبير الزراعة البيولوجية والتنمية المستدامة، الدكتور أحمد سرحان محاضر التنمية البشرية والبرمجة العصبية.



الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات

وخلالها تم تناول تعريف علم الميكانيكا الحيوية واستعراض جانب من الأمراض التى قد تصيب الإنسان وتحليلها بهذا العلم، إلى جانب دور الميكانيكا الحيوية الذى توسع وبات تطبيقه ضروريا فى معظم مجالات الحياة إلى جانب أساليب العلاج المتنوعة التى يتيحها.



الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات

كما تم طرح موضوع الطاقة سواء الأثيرية أو الكونية وطاقة الهرم، وكذلك الموجات الكونية وتأثيرها على علاج الإصابات المرضية وتم الاستشهاد بعدة نماذج علمية انتشرت فى أرجاء العالم.



صورة من الفعاليات

أيضا تمت مناقشة فكرة الزراعة البيولوجية وأهمية تنفيذ مشروعاتها المتخصصة للحفاظ على السلامة والصحة العامة، أيضا تم استعراض أضرار المستحضرات الكيميائية وأثرها السلبى على البيئة وتمت التوصية بتفعيل الزراعة البيولوجية.

ووسط حشد جماهيرى شهدت ساحة مركز الهناجر للفنون لقاء إبداعيا دوليا لمجموعة من الفرق الفنية المشاركة والتى قدمت عروضا متعددة ومتنوعة.

كما أقيمت ورشة عمل للتلوين على البلاستيك الشفاف تحت إشراف الفنانة داليا خليفة، وشارك بها مجموعة من أبناء مؤسسة أولادنا وضيوف الملتقى.

وعُقدت ندوة بعنوان سينما فلسطين بحضور المخرج الكبير رشيد مشهراوى وحضرها مجموعة من المواهب من أصحاب الهمم الذين استعرضوا بعض إمكاناتهم الفنية.