شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد سيد حجاب.. كيف تجلت فلسفته بكلمات أهم التترات الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين مع ذكرى ميلاد أحد أهم الشعراء في تاريخ الشعر خلال القرنين الماضيين مثلما وصفه الملحن الراحل عمار الشريعي، وهو الشاعر سيد حجاب الذى ولد زي النهارده في الـ 23 من شهر سبتمبر.

سيد حجاب استطاع بفضل مؤلفاته الشعرية أن يصبح أهم شاعر بالمسلسلات الدرامية في تاريخ الدراما المصرية والعربية، وذلك بعدما أصبحت أشعاره تضاهي قوة الأعمال الدرامية ذاتها، وصارت تترات المسلسلات تغزو العالم العربى كله وتعيش طويلاً بفضل فلسفته التى كانت تتجلي فى كلمات أشعاره.

وهو ما ظهر في تترات مسلسلات نتطرق لها في السطور التالية.

تتر مسلسل المال والبنون لا يزال حتي الآن أحد أهم التترات بتاريخ الدراما المصرية والعربية، بكلمات مثل : "المال تجيبه الريح وتاخده الهوايل اما البنون يوم الحساب بيفتونا مال ايه دا لو كان مال قارون كله زايل ولا غير عمايل الخير ياهوووه انجدونا قالو زمان دنيا دنيه وغروره، وقلنا واللى تغره تخسر مصيره قالوا الشيطان قادر وله الف صوره قلنا مل يقدر ع اللى خيره لغيره".

تتر مسلسل ليالى الحلمية، والذى لا يزال حتي الآن أهم المسلسلات بتاريخ الدراما العربية وأهم روائعها، كما أن تتر المسلسل من أهم التترات في تاريخ الدراما بكلمات مثل : "ومنين بييجي الشجن من اختلاف الزمن، ومنين بيجي الهوى.. من ائتلاف الهوى، ومنين بيجي السواد.. من الطمع والعناد، ومنين بيجي الرضا ..من الايمان بالقضا".

مسلسل أرابيسك هو الآخر استطاع الشاعر سيد حجاب أن يعزف كلماته بتميز شديد، ظهر فى تقديم تتره ببراعة فيكفي أن كلماته تقول : " وينفلت من بين إيدينا الزمان كأنه سَحبة قوس فى أوتار كمان وتنفطر الأيام.. عقود كهرمان يتفرفط النور.. والحنان.. والأمان وينفلت من بين إيدينا الزمان".

بعد ذلك يأتي مسلسل الحقيقة والسراب الذى عزف فيه سيد حجاب فلسفته مع الحياة بحكم تجلت في أشعاره وكلمات قال فيها : " اللى تقول ان الحياه جاه ومال حاسب لا تبنى قصور رمال ع الرمال اللى تقول ان الحياه جاه ومال حاسب لا تبنى قصور رمال ع الرمال ايه يفيد المال إذا الدهر مال علي اللى خسر روحه وطغى وافترى".