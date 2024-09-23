آية سماحة تودع الصيف بإطلالة جريئة.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة آية سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة ودعت من خلالها فصل الصيف.

ونشرت سماحة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إجازة خاصة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "دي حاجة 13" ، "بس حلاوة بقى" ، "جميلة جدا" ، "الجمال"، "قمر"، "ما شاء الله" ، "العسل".

وعرض مؤخرا لـ آية سماحة مسلسل "عمر أفندي" الذي حقق نجاحا مع الجمهور، والعمل مكون من 15 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" حول شاب ثلاثيني يعثر على سرداب سري يعود به إلى عام 1943 ويكشف له ماض يجهله، مدفوعا بفضوله، ويختار أن يعيش حياة مزدوجة في زمانين مختلفين.

مسلسل عمر أفندي خاض بطولته أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

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