بلال صبري منتج "التاروت": "الفيلم نازل وواخد تصريح الرقابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد بلال صبري منتج فيلم "التاروت"، جاهزية الفيلم للعرض بالسينمات، مؤكدا أنه يحمل تصريحا من الرقابة على المصنفات الفنية لطرحه.

وكتب بلال، عبر حسابه على فيسبوك: "شكرا رانيا يوسف انتي لخصتي الحكاية، معرفش الناس عايزة مني إيه؟، أنا مش طالب غير النجاح لا عمري طلبت أخد رزق حد وناس كتير مطلعة إشاعات على فيلم أوراق التاروت".

وأضاف: "إن شاء الله الفليم نازل وأنا أصلا واخد تصريح الرقابة من سنة.. الحمد لله دعواتكم ليا".

وفي تدوينة أخرى، كتب بلال صبري: "إن شاء الله اللي جاي شديد أوي".

وفي تصريحات سابقة لبرنامج "ET بالعربي"، قال بلال صبري: "أخذت التصريح من الرقابة ولا يمكن لأحد أن يتخطاها، المشهد عادي والناس طلعت إشاعات كتيرة حسبي الله ونعم الوكيل، الموضوع بقاله كتير من 2022 بس طلعوا الحوار دلوقتي للترند مش أكتر".

وتابع: "ولكن طبعا حذفناه ومعايا تصريح الرقابة وممكن أنزله على الانترنت عادي، الفكرة هي إن رانيا يوسف إحدى بطلات العمل متزوجة من أحد الأشخاص الذي يقوم بخيانتها، وكونها ترفض خيانته قالت له (أنا ممكن أخونك مع كلب) وهذه كلمة قيلت ويالهوي على اللي حصل، الدنيا اتقلبت عليها وحذفناه وريحنا دماغنا مع أنه والله ما فيه أي حاجة أصلا".

وتحدث "صبري" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، قائلا: "أنا زعلان جدًا والناس مطلعة إشاعات أنا معرفش ليه الصحافة بتعمل معانا كدة، أولاً اللي كاتب الفيلم الأستاذ معتز المفتي ده خريج معهد سينما وفاهم يعني إيه رقابة والمخرج إبرام نشأت شاب مجتهد وشاطر جدًا، والفيلم هينزل في السينما وإحنا مش عبط أننا نعمل مشهد خيانة مع كلب".

وأوضح: "الفكرة كلها إن فيه مشهد مع الفنانة رانيا يوسف قالتله جملة كده بمعنى إن الكلاب أوفى من البشر، والرقابة قالت مالهوش أي لازمة واتشال وأخذنا التصريح وفوجئنا أن الصحافة بتكتب مشهد خيانة وحاطين صورة رانيا مع كلب مش عارفين مين اللي ضرب الصوره دي".

وأختتم حديثه: "ده هيوقفلي البيع والريتش وهيوقفلي الدنيا، طيب الناس دي تتقي ربنا دي فلوس مدفوعة، هل أنا كراجل منتج عندي بيت وأسرة وبناتي بخاف عليهم هعمل مشهد الفنانة رانيا يوسف بتخون جوزها مع كلب هل ده منطقي؟، ليه الناس بتعمل معانا كده، ليه بتوقفوا حال الناس".

يذكر أن، فيلم "التاروت" تم تغيير اسمه ليصبح "أوراق التاروت" وهو من بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد سليمان، وعدد من الفنانين ومن تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.

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