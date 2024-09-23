هكذا احتفلت إلهام شاهين باليوم الوطني السعودي الـ 94 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين، باليوم الوطني السعودي الـ 94 على طريقتها الخاصة.

ونشرت إلهام، مقطع فيديو لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٤ للمملكة العربية السعودية.. أهدي تحياتي وحبي وإحترامي لكل الشعب السعودي و قياداته.. الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.. الرجل القوي الشجاع المتحضر الذي يهتم بالثقافة والفنون بكل أنواعها.. تحية له على دوره التاريخي في تطور المملكة بهذا الشكل الرائع على كل المستويات".

وأضافت: "كل عام وكل أهل المملكة العربية السعودية بخير..أشكركم من كل قلبي على محبتكم وأبادلكم الحب والإحترام.. وأتمنى لكم جميعا كل الخير".

يذكر أن، المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، والذي قضى فيها بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم 23 سبتمبر 1932م.

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