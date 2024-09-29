بحضور نجوم الفن.. 16 صورة من عزاء شقيق المخرج مجدي أحمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور عزاء شقيق المخرج مجدي أحمد علي الذي أقيم مساء أمس السبت بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.

وكان من أبرز الحضور الفنان حمدي الوزير، الفنانة أسماء أبو اليزيد، والفنان أحمد صفوت.

وظهر الفنان أحمد مجدي وهو يساند والده المخرج مجدي أحمد علي، وقام بالوقوف بدلًا منه واستقبل الوافدين على العزاء.

كما ظهر المخرج مجدي أحمد علي متأثرًا في العزاء حزنًا على فراق شقيقه وسط مواساة عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

أعلن المخرج مجدي أحمد علي عن رحيل شقيقه يوم الخميس الماضي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وكتب مجدي: "علي أخويا وابني وصاحبي وابن أيامي سبقني ومشي، مع السلامة يا قلب أخوك".

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