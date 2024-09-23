شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 7.. إخلاء سبيل ليلى.. وفاتن تعطى الفيديو لـ سوسن والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث فى مسلسل برغم القانون خلال الحلقة السابعة، حيث تذهب فاتن (رحاب الجمل) إلى سوسن (جورى بكر) وتعطيها فيديو عقد قران ليلى الذى يظهر فيه زوجها أحمد، حتى يساعد في إخراج ليلى من أزمتها، في حين تذهب تهاني (بتول الحداد) زوجة محمود شرشر (محمد محمود عبد العزيز) لزيارة ليلى (إيمان العاصى) في القسم، وكانت تنوى مساعدتها وإخبارها بالمحادثات التي شاهدتها على موبايل زوجها محمود.

يأتي خالد (شادي مقار) فجأة ليزور ليلى في القسم فتضطر تهانى للمغادرة دون إخبار ليلى بما شاهدته على تليفون زوجها، ويقابل خالد ليلى، ويعرض عليها أن يتنازل عن المحاضر مقابل أن تخبره بمكان زوجها ولكنها تؤكد له عدم معرفتها بأي شيء، وبعد ذلك يتم اخلاء سبيل ليلى بكفالة 10 آلاف جنيه على زمة القضية بعد تقديم عدد من المستندات التي تفيد بوجود زوجها أحمد مثل ايصالات باسمه تخص ورشته.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.