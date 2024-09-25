الرئيس الإيراني: مستعدون للتعامل مع المشاركين بالاتفاق النووي إذا تم تنفيذ الالتزامات بشكل كامل وبحسن نية

اكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بان طهران مستعدة للتعامل مع المشاركين بالاتفاق النووي إذا تم تنفيذ الالتزامات بشكل كامل وبحسن نية. ولفت الى ان انسحاب الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب الأحادي من الاتفاق النووي أظهر نهجا سياسيا محفوفا بالتهديد، وأقول للشعب الأميركي إن ايران ليست من فرض العقوبات على بلادكم.

ولفت الرئيس الإيراني في كلمة له في الامم المتحدة في نيويورك، الى ان منطقتنا تعاني من الحرب والتوترات الطائفية والإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات، ونحن نريد السلام للجميع ولا نسعى إلى الحرب أو الخلاف مع أي طرف.

وشدد على ان إيران لم تبدأ حربا قط بل دافعت عن نفسها ببسالة ضد العدوان الخارجي، ووجود القوى الأجنبية في منطقتنا مؤقت ويؤدي إلى عدم الاستقرار.

واوضح بان إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحجة الدفاع عن النفس، وعدوان إسرائيل على غزة يجب أن يتوقف فورا.