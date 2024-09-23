شكرا لقرائتكم خبر عن حريق فى ديكور فيلم الحب كله.. تفاصيل حريق الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتج شريف مندور، تفاصيل جديدة عن الحريق الذى نشب داخل الحى الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث كتب على حسابه على "فيس بوك": "قدر الله وما شاء فعل، بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد "الحب كله" إخراج خالد الحجر وبعد فرش ديكور الشقق والحارة، نشب حريق حالاً بالحي الشعبي في مدينة الإنتاج الاعلامي، الحمد لله".





وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين اندلاع النيران فى مبنى مكون من طابقين خشب و يقوم رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على النيران فى المكان.

واستعان رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بخزانات مياه ضخمة لمحاصرة حريق اندلع داخل لوكيشن تصوير داخل مبنى خشبى من طابقين داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، ويحاول رجال الإطفاء عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات ومنع امتداده للمجاورات.



حريق بمدينة الإنتاج الإعلامي



حريق ضخم فى الحي الشعبي فى مدينة الإنتاج



حريق فى مدينة الإنتاج الإعلامي