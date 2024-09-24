شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تحصد ذهبية الفيلم القصير فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فى مسابقة الأفلام القصيرة بالجائزة البرونزية فيلم RUN للمخرج Filippo Lupini إيطاليا، وذهبت الجائزة الفضية لفيلم Cecilia’s Diary للمخرجة الأرجينتينية - فاليرى - لوينزبيرج خلال حفل ختام الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، كما حصد الجائزة الذهبية الفيلم المغربى "قمر" للمخرجة زينب وكريم.

وحضر حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية، كل من: الفنانين أحمد فتحى ومصطفى خاطر ومصطفى أبو سريع وأحمد وفيق وميرنا وليد وابنتيها والمخرج هانى لاشين والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل ورئيس المهرجان محمد الباسوسى ومجد القاسم.

وأقيم افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية يوم الخميس الماضي، ونظمته مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

وشهدت فعاليات المهرجان على مدار الأيام الماضية العديد من عروض الأفلام والندوات، ومنها ندوات الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود والمخرج هانى لاشين والمنتج هشام عبد الخالق تحدثوا خلالها عن ذكرياتهم في السينما، وقدموا نصائح للشباب، وعرض فيلم نادر للراحل عمر الشريف خطوات فوق الماء.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيديو قصير من مقتطفات الدورة الاولى، وعزف الموسيقار الدكتور أحمد الجبالي موسيقى تصويرية لأفلام "أين عقلى وحتى آخر العمر ودمى ودموعى وابتسامتى".

يذكر أن 47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية للمهرجان، منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.