يحيى الفخرانى يقدم الملك لير على المسرح القومى من إخراج شادى سرور

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أعلن الفنان أيمن الشيوي، مدير فرقة المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، عن العرض المسرحي "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخرانى ومن إخراج شادي سرور.

وقال الدكتور أيمن الشيوي خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بسم الله وعلى بركة الله. المسرح القومي المصري يقدم. الملك لير. الأستاذ يحيى الفخرانى إخراج شادي سرور"، ويشارك النجم الكبير في البطولة الفنانة سهر الصايغ، والفنان عابد عناني، والفنان طارق دسوقي وغيرهم من أعضاء فرقة المسرح القومي.

يذكر أن النجم يحيى الفخرانى قدم مسرحية "ليلة من ألف ليلة" على المسرح القومي منذ سنوات وعرضها لعدة سنوات ولاقت نجاحا جماهرياً ونقدياً كبيراً، وتدور أحداثها حول "شحاذ" يدعى "شحاتة" لديه ابنة "نجفة" يتم اختطاف زوجته، وبعد عدة سنوات يقابل الرجل الذى اختطف زوجته ويصير بينهما ثأر، يشارك فى البطولة لطفى لبيب، هبة مجدى، وليد فواز، سلمى غريب، والمطرب محمد محسن، موسيقى وألحان أحمد صدقى، ديكور محمد الغرباوى، أزياء نعيمة العجمى، تنفيذ موسيقى يحيى الموجى، استعراضات مجدى صابر، وإخراج محسن حلمى.



يحيى الفخراني يقدم الملك لير على المسرح القومي من إخراج شادي سرور



يحيي الفخراني يقدم الملك لير على المسرح القومي من إخراج شادي سرور



يحيي الفخراني يقدم الملك لير على المسرح القومي من إخراج شادي سرور



يحيى الفخراني