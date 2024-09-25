شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى: اجتهدت في رسم ملامح شخصيتى فى برغم القانون لتصل للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان إيهاب فهمى عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية حول مسلسل برغم القانون الذي يتم عرضه حالياً، مضيفاً فى تصريح لـ ”الخليج 365”:"أنا سعيد بالانضمام إلى هذا المسلسل، وسعيد بتعاونى مع الفنانة إيمان العاصى في أول بطولاتها المطلقة، فهى فنانة موهوبة ومتمكنة وأدت دورها باجتهاد كبير، كما أنى سعيد بالتعاون مع شركة فنون مصر التى كانت آحد أسباب نجاح المسلسل بتوفيرها كل الإمكانيات المطلوبة وسبل النجاح".

وتابع إيهاب فهمى أنه اجتهد على رسم ملامح شخصيته في المسلسل، وملامح وجهه وحتى فريم النظارة التى يلبسها في التصوير حتى يستطيع أن تصل الشخصية الى الجمهور، مؤكداً أن شخصية المحامى شعبان التى يجسدها ليس شريرا فقط وإنما قد ترى منه ما لا يمكن أن تتوقعه منه، كما أشاد بأدوار زملائه في العمل، مشدداً على وجود مفاجآت فى كل حلقة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.