فن ومشاهير

محمد عبدالرحمن حماقي ينتهي من 50% لـ "روج أسود"

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المخرج محمد عبدالرحمن حماقي، تصوير أحدث أعماله مسلسل "روج أسود " الذي انتهى مما يقرب من ٥٠ % من مشاهده في أماكن وستوديوهات متفرقة حتى يلحق بالعرض في موسم الأوف سيزون الجاري قبل نهاية العام.

ومن المفترض أن يبدأ حماقي، في متابعة مراحل المونتاج في الفترة القادمة.

و يناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية، ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية.

مسلسل " روج أسود " بطولة ، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، منة تيسير، أحمد فهيم، أحمد جمال سعيد، كريم العمري، عابد عناني، تأليف أيمن سليم و إخراج محمد عبدالرحمن حماقي و إنتاج MGR ممدوح شاهين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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