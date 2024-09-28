هكذا احتفل عمرو عرفة بحصد الزمالك بطولة السوبر الإفريقي من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفل المخرج عمرو عرفة، بحصد فريق الزمالك بطولة السوبر الإفريقي من الأهلي في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الجمعة بالسعودية.

وكتب عرفة، عبر حسابه على "إكس": "أمس واليـوم وغـدا.. الـزمالـك هو البطـل، مبروك لمصر.. حقيقي كانت ليلة ولا ألف ليلة".

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

وحصد الزمالك لقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بينما يتوقف رصيد الأهلي عند 8 ألقاب.