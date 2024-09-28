شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مراكز التحكيم السعودية تختار "المشنوي" رئيسًا و"آل وافي" نائبًا والان نبدء بالتفاصيل

اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية التابعة لاتحاد الغرف السعودية، عن اختيار الدكتور علي جابر المشنوي رئيسًا للجنة، والدكتور حسن محمد آل وافي نائبًا.وكانت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية قد أعلن تشكيلها رسميًا باتحاد الغرف السعودية في العام 2016 تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بنقل مقرها من وزارة العدل إلى اتحاد الغرف، لتشرع في ممارسة مهامها المنصوص عليها وتدعيم منظومة التحكيم التجاري في المملكة.وتشمل اختصاصاتها إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وضع معايير لقيد المحكمين في المراكز التي ترخص لها، وضع معايير استرشاديه لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم إلى غير ذلك من الاختصاصات.ويشكل اختيار “المشنوي" و"آل وافي" إضافة كبيرة لعمل اللجنة حيث يعدان من بين أفضل الكفاءات والخبرات القانونية الوطنية ولديهما خبرة طويلة في قضايا وملفات التحكيم التجاري، مما يدعم عمل اللجنة ودورها في تعزيز بيئة التحكيم بالمملكة.وتسهم اللجنة تساهم عبر أنشطتها المختلفة في توفير بيئة تحكيمية بمعايير عالمية لزيادة جاذبية البيئة الاستثمارية بالمملكة وفقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030.