أشرف زكي ومحسن منصور في جنازة زوجة إسماعيل فرغلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حضر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محسن منصور، مراسم تشييع جنازة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان إسماعيل فرغلي، أعلن خبر وفاة زوجته بعد صراع مع المرض، عبر خاصية "ستوري" حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي، وتقام صلاة الجنازة، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان إسماعيل فرغلي مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" بطولة أكرم حسني في موسم جدة الماضي.

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