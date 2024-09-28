جسمك يحذرك.. 4 علامات خفية تشير إلى تليف الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تليف الكبد يعد مرضًا خطيرًا يحدث عندما تُستبدل أنسجة الكبد السليمة بأخرى ندبية، ما يؤدي إلى تدهور وظائف الكبد، وغالبًا ما يتطور هذا المرض ببطء وبشكل خفي، وقد لا تظهر الأعراض إلا في المراحل المتقدمة، حسبما أوضح الدكتور سعيد شلبي، استشاري الباطنة والكبد.

وأضاف "شلبي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه من الضروري التعرف على العلامات المبكرة التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الكبد.

- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

عندما يفشل الكبد في معالجة البيليروبين (مادة صفراء تنتج عن تكسير خلايا الدم الحمراء)، يتراكم في الدم ويؤدي إلى اصفرار الجلد وبياض العينين.

- التعب والإرهاق المزمن

يقلل تليف الكبد من قدرة الكبد على إنتاج البروتينات الضرورية للجسم، ما يسبب شعورًا دائمًا بالتعب والإرهاق.

- فقدان الشهية وفقدان الوزن

يؤثر تليف الكبد على قدرة الجسم على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، ما يؤدي إلى فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر.

- تورم الساقين والبطن

يتسبب تليف الكبد في احتباس السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى تورم في الساقين والبطن.

أسباب أخرى قد تشير إلى تليف الكبد

- البول الداكن والبراز الفاتح

يكون علامة على وجود مشكلة في الكبد.

- الحكة الشديدة

تكون ناتجة عن تراكم المواد الكيميائية في الدم.

- النزيف بسهولة

يكون بسبب انخفاض مستوى الصفائح الدموية.

- التغيرات المزاجية والارتباك

تنتج عن تراكم السموم في الدماغ.

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