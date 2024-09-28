3 مشروبات تحمي البنكرياس وتقلل خطر الإصابة بالسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعد البنكرياس عضوًا حيويًا في جسم الإنسان، إذ يُنتج الأنسولين الذي ينظم مستوى السكر في الدم، ولحماية هذا العضو المهم والوقاية من أمراض مثل السكري، يمكن الاستعانة ببعض المشروبات الطبيعية التي تساهم في تعزيز صحة البنكرياس.

شاي الزنجبيل

وفقًا لما ورد عبر موقع "Mayo Clinic"، يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للالتهابات تساعد على تقليل التهاب البنكرياس، كما يحسن حساسية الأنسولين، مما يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم.

الطريقة

اغلي قطعة من الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10 دقائق، ثم صفيها واشربها دافئة.

شاي البابونج

يُعتبر البابونج مهدئًا طبيعيًا ويساعد على تقليل التوتر الذي قد يؤثر سلبًا على صحة البنكرياس، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

الطريقة

اغلي ملعقة كبيرة من أزهار البابونج في كوب من الماء المغلي لمدة 5 دقائق، ثم صفيها واشربها دافئة.

عصير الخضروات

الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، مما يساهم في تعزيز صحة البنكرياس وتحسين عملية الهضم، بما في ذلك السبانخ، الخيار، الجزر، التفاح الأخضر.

نصائح إضافية للحفاظ على صحة البنكرياس

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

- ممارسة الرياضة بانتظام

- الحفاظ على وزن صحي

الحد من التوتر.

اقرأ أيضا:

تزيد من قيمتها الغذائية.. 6 أطعمة تناولها مع السبانخ

احذر الإفراط.. مشروب شهير يدمر الكلى والقلب لهذه الأسباب

تقوي عقلك.. فاكهة يمكنها تقليل خطر الإصابة بمرض يصيب الدماغ

مكاسب مالية وانتهاء علاقات سامة.. حظ سعيد لـ 3 أبراج الفترة القادمة

فيديو مروع.. الأرض تنشق وتبتلع شاحنة ضخمة في ثوانٍ