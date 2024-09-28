فن ومشاهير

رسالة من الحلفاوي لإدارة الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي، رسالة لإدارة النادي الأهلي بعد خسارة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك بضربات الحظ الترجيحية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "جلد الذات لا يجب أن يصل لهدم الذات.. أمامنا شهر قبل لقاء العين".

وتابع: "لابد من تجهيز الصفقات التي لم نستفد منها في السوبر ونأمل أن ندعم بصفقة مهاجم وجناح خلال أسبوعين لنتمكن من قيده".

وأضاف الحلفاوي: "وغني عن الذكر ما يحتاجه الفريق من شد وضبط وربط صواميله المفككة واستعادة روحه المفقودة".

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض.

وحصد الزمالك لقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بينما يتوقف رصيد الأهلي عند 8 ألقاب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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