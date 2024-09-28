خالد يوسف ناعيا حسن نصر الله: فقدنا سيد المقاومة بخيانة حقيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى المخرج خالد يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله في بيان رسمي اليوم السبت 28 سبتمبر.

وكتب خالد "اليوم 28 سبتمبر هو يوم ميلادي ولم أكن أتصور أن حدثا يجعل دموعي تنهمر بحرقة في هذا اليوم، لم أكن أتخيل أن يمر يوم أسود من ذكرى ذلك اليوم الذي فقدت فيه أمتنا العربية جمال عبدالناصر وذكرى انفصال مصر عن سوريا".

وتابع "وها هو في نفس اليوم نفقد فيه سيد المقاومة حسن نصر الله ومعه زمرة من أعتى وأشجع المقاومين بخيانة حقيرة من طرف يدعى دعم المقاومة، يهوذا تلميذ المسيح خانه وسلمه لليهود ويهوذا هذا العصر سلم كل قادة المقاومة في فلسطين ولبنان للكيان الغاصب ولا تحدثني عن تكنولوجيا وعلم قد مكنهم من الفعل".

وأضاف خالد "لا استطيع إنكار أنه يوم للحزن الجليل ولكنه أيضا يجب أن يكون يوما مجيدا لمعنى الفداء ويوما لتجديد العزم المفعم بالأمل واليقين في انتصار الحق حتي ولو طال الزمان، المجد للمقاومة والعار للخونة والنصر لفلسطين".

وأشار خالد إلى أن منشوره قد يكون معرضا للحذف من على "فيسبوك"، موضحا "وليحذف مارك البوست كما فعل مع معظم بوستاتي السابقة أو يحذف حسابي نهائيا من على منصته.. لا فرق".

جدير بالذكر أن حزب الله أكد اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان رسمي، اليوم السبت، اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، والقيادي في حزب الله علي كركي.