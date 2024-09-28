الاكثر متابعة اليوم - خالد يوسف يبكي دمًا على رحيل السيد

بيروت - سعد محمود - أعرب المخرج المصري خالد يوسف، عن حزنه الشديد، لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مؤكدًا إنه يوم أسود في تاريخ الأمة العربية.

كتب يوسف عبر صفحته:

“اليوم 28 سبتمبر هو يوم ميلادي ولم اكن اتصور ان حدثا يجعل دموعي تنهمر بحرقة في هذا اليوم لم اكن اتخيل ان يمر يوم اسود من ذكري ذلك اليوم الذي فقدت فيه امتنا العربيه جمال عبد الناصر وذكري انفصال مصر عن سوريا”.

اقرأ: اغتيال حسن نصر الله رسميًا

تابع: “وها هو في نفس اليوم نفقد فيه سيد المقاومة حسن نصرالله ومعه زمرة من أعتي وأشجع المقاوميين بخيانة حقيرة من طرف يدعي دعم المقاومة ..يهوذا تلميذ المسيح خانه وسلمه لليهود ويهوذا هذا العصر سلم كل قادة المقاومة في فلسطين ولبنان للكيان الغاصب ولا تحدثني عن تكنولوجيا وعلم قد مكنهم من الفعل”.

اضاف: “لا استطيع انكار انه يوم للحزن الجليل ولكنه ايضا يجب ان يكون يوما مجيدا لمعني الفداء ويوما لتجديد العزم المفعم بالامل واليقين في انتصار الحق حتي ولو طال الزمان”.

استكمل: “المجد للمقاومة والعار للخونة والنصر لفلسطين وليحذف مارك البوست كما فعل مع معظم بوستاتي السابقة او يحذف حسابي نهائيا من علي منصته لا فرق”.