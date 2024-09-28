وفاة أرملة المخرج يوسف شاهين عن 95 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت المخرجة ماريان خوري، عن وفاة أرملة المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين عن عمر ناهز الـ 95 عاما.

وكتبت خوري، عبر حسابها على "فيسبوك": "ورحلت رفيقة درب يوسف شاهين.. كوليت فافودون عن سن 95 سنة".

يذكر أن، يوسف شاهين كان قد توفي يوم 27 يوليو 2008 بعد إصابته بجلطة في المخ، وهو من مواليد مدينة الإسكندرية في أسرة متوسطة لمحام كاثوليكي هاجر إلى مصر من رحلة من لبنان في القرن 19، وأم مسيحية من أصل يوناني. وكان بيت أسرته يتحدث أربعة لغات، وتربى على المذهب الكاثوليكي.

بدأ دراسته في كلية (سان مارك) الفرنسية بالإسكندرية ومنها إلى (كلية فيكتوريا) الإنجليزية في مرحلته الثانوية. عام 1946 وبعد أن أقنع عائلته سافر إلى الولايات المتحدة حيث درس الفنون التمثيلية بكلية (مسرح باسادينا) بكاليفورنيا. وبعد عودته لمصر قرر أن يتحول للإخراج، وساعده المصور (ألفايس أورفانيلّي) في البدء بالعمل في السينما. أخرج أول فيلم له (بابا أمين) عام 1950 في سن 23. وتلاه بفيلم (ابن النيل) الذي دُعي فيه لمهرجان (كان) السينمائي للمرة الأولى. قدم العديد من الأعمال الخالدة مثل (المهاجر) و(المصير) و(إسكندريه ليه؟) و(هي فوضى).