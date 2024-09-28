بسبب أحداث لبنان.. أيمن زيدان يعتذر عن عدم حضور تكريمه بـ"الإسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عن تلقيه رسالة صوتية من الفنان السوري الكبير أيمن زيدان يعتذر فيها عن عدم حضوره وتكريمه في الدورة الجديدة المقرر انطلاقها في شهر أكتوبر المُقبل، وذلك بسبب ما يشهده لبنان من أحداث مؤسفة.

وجاء في بيان صادر عن المهرجان تم نشره عبر "فيسبوك": "تلقى الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، رسالة صوتية من الفنان السوري الكبير أيمن زيدان، أكد خلالها اعتزازه الكبير بالمهرجان وفخره بوسام دول البحر المتوسط الذي تقرر منحه له تقديرا لتاريخه الفني، كما عبر عن امتنانه الكبير لهذا التكريم".

وأشار البيان إلى أن زيدان أكد في رسالته أنه يعتبر نفسه جزءا من أسرة المهرجان الكبير، الذي تنظمه مصر العزيزة على قلبه، وأضاف البيان "إلا أنه نظراً لما يتعرض له أهلنا في لبنان الشقيق وغزة الحبيبة، يعتذر عن الحضور والتكريم في هذا الوقت الذي وصفه بالحساس، وتواجه فيه أمتنا العربية تحديات كبيرة".

وأكد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي تفهمه لموقف الفنان أيمن زيدان، مقدراً اعتذاره عن التكريم، وأشار إلى أن للمهرجانات الثقافية والسينمائية دوراً كبيراً في مواجهة التحديات، مشددا على أن الدعوة مفتوحة دائما لكل فنان عربي، فمصر بلدهم، سواء كمشاركين أو زائرين أو مكرمين.

ومن المقرر إقامة الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط في محافظة الإسكندرية في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، وهي الدورة التي تحمل اسم النجمة الكبيرة نيللي.