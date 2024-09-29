شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين طبيبة نفسية تعالج هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية على watch it والان مع تفاصيل الخبر

تجسد النجمة صابرين شخصية طبيبة نفسية ووالدة الفنان محمد الشرنوبى ضمن أحداث مسلسل إقامة جبرية المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه على منصة watch it أواخر العام الجارى، حيث تشهد الأحداث تردد بطلة العمل هنا الزاهد عليها من أجل العلاج لاسيما وأنها تعانى من اصطرابات نفسية.

مسلسل "اقامة جبرية" بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبى، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي نفسي.

وفى سياق آخر تواصل صابرين تصوير مشاهدها فى فيلك بنات الباشا المأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، ويكتب له السيناريو وحوار محمد هشام عبية ومن إخراج ماندو العدل، وبطولة زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدى، مريم الخشت وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول الثلاثة شخصيات الرئيسية اللاتى يعملن في بيوتي سنتر وكل واحدة لديها حكاية وتعانى من مشكلة معينة تكشفها أحداث الفيلم.

هذا وشاركت الفنانة صابرين خلال دراما رمضان الماضى عبر مسلسل مسار إجبارى المكون من 15 حلقة وعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.