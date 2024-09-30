شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل المحقق العنيد فى Beverly Hills Cop بعد صراع مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع TMZ عن سبب رحيل جون أشتون، الممثل الذي اشتهر بدور المحقق العنيد في سلسلة أفلام "Beverly Hills Cop"، بعد معركة مع السرطان عن عمر يناهز 76 عاما.

قدم جون أشتون أكثر من 200 عمل سينمائي وتلفزيوني ومسرحي، وحصل على شهرته من وقوفه إلى جوار إيدي ميرفي في فيلم "Beverly Hills Cop" عام 1984".

آخر أعمال جون أشتون، هو فيلم Beverly Hills Cop: Axel F، والذي يدور بعد تولى المحقق الشهير أكسيل فولي (إيدي ميرفي) قضية جديدة بعد غياب طال لما يقرب من 30 عامًا، عندما تتعرض حياة ابنته (تيلور بيدج) للتهديد، يعود الشرطي الأسطوري من ديترويت إلى بيفرلي هيلز، حيث يتعاون وابنته مع شريك جديد (جوزيف غوردون ليفيت) وبعض الأصدقاء القدامى، مثل بيلي روز وود (جدج راينهود) وتاجارت (جون أشتون)، للكشف من مُلابسات القضية وحلّها.

فيلم Beverly Hills Cop: Axel F من إخراج مارك مولوي، ومستوحى عن شخصيات من تأليف دانييلو باخ ودانيل بيتري جونيور، ومن تأليف ويل بيل، وسيناريو ويل بيل وتوم جورميكان وكيفن إيتن.

ويشارك في البطولة جوزيف جوردون ليفيت، تايلور بيج، جدج رينهولد، جون أشتون، بول ريزر، برونسون بينشوت، وكيفن بيكون، بـ مشاركة ميرفى بطولة العمل.