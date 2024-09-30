شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيي حفلا بمهرجان الموسيقى العربية يوم 20 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية يوم 20 أكتوبر المقبل، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يقدم أشهر مقطوعاته التي تعد من العلامات البارزة في الموسيقي، ومنها "العاصفة، خلى بالك من عقلك، وجه القمر، حبيبة، هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زي الهوا، الداعية، الخواجة عبد القادر، خايف من بكرة ليه، الربيع، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، البخيل وانا، 100 سنه سينما، قضية عم أحمد، فيها حاجة حلوة، وغيرها من المقطوعات المتميزة.

ويشهد مهرجان الموسيقى العربية هذا العام تواجد عدد كبير من نجوم الطرب العربي بالمهرجان الذى يديره د. خالد داغر وامتزجت فيه ألوان غنائية تناسب جميع الأذواق كما تم تطعيم لون الغناء الشبابى ببرنامج حفلات المهرجان.

والمطربون هم، هاني شاكر ومدحت صالح ومى فاروق وريهام عبد الحكيم ووائل جسار وعاصي الحلاني وعبير نعمة وأحمد سعد ومروة ناجى وتامر عاشور وعلي الحجار وعمر خيرت وفؤاد زبادى ولينا شاماميان ولطفي بوشناق، ومحمد محسن ونجوم التأليف الموسيقي خالد حماد وعمرو إسماعيل ووحيد خان وممدوح سيف بالإضافة إلى نجوم الأوبرا إيمان عبد الغني وصابرين النجيلى ونهى حافظ وياسر سليمان ومحمد الخولي ورحاب عمر ورحاب مطاوع ومحمد الخولى وأحمد عفت ومحمد حسن وأسماء كمال.

