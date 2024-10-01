ياسر رشاد - القاهرة - فاجأت الفنانة آية عبدالله، خلال الساعات الماضية جمهورها بخبر خطوبتها، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء فقط.

من هو خطيب الفنانة آية عبدالله

كشفت آية عبدالله، عن هوية عريسها وهو المخرج محمد العروسي وشهرته "مودي العروسي".

خطوبة الفنانة آية عبدالله

وكانت أعلنت الفنانة آية عبدالله، خطبتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وشاركت آية عبدالله، جمهورها مجموعة من صور الخطبة، وعلقت عليها قائلة: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. ‏"ويخلق الله لك إنسانًا لا تجد الأمان إلا بقربه، شبكنا بدبلته وقرينا فتحته وعرفنا نيته وغلاوته عندنا".

آخر أعمال آية عبدالله:

كانت حققت المطربة آية عبدالله، أخيرًا أول مليون مشاهدة بكليبها الجديد "سمعني كمان" التي طرحتها منذ أيام عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأبدت المطربة آية عبدالله، سعادتها بنجاح الأغنية وتأثيرها على الجمهور.

وأعربت آية عبدالله، عن سعادتها بطرح أغنية "سمعني كمان" التي وصفتها بالأغنية المختلفة عن أعمالها الغنائية السابقة، مؤكدةً أنها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها.

أغنية "سمعني كمان" من كلمات مؤمن سالم وألحان د. مصطفى العسال، وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز وتصوير أحمد عاشور وإخراج رودينا حاطوم.