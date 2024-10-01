ظافر العابدين ينافس على جوائز "مهرجان الفيلم العربي"

للمرة الثانية خلال أشهر قليلة يدخل الفنان ظافر العابدين المنافسة على جائزة أفضل فيلم، حيث أعلنت إدارة "مهرجان الفيلم العربي - فاميك" في شمال شرقي فرنسا، عن اختيار فيلمه "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس للمنافسة على جائزة الجمهور في الدورة الـ35 للمهرجان، والتي تُقام في الفترة من 3 إلى 13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ويُعد "أنف وثلاث عيون" الفيلم المصري الوحيد المرشّح للمنافسة على هذه الجائزة مع ثلاثة أفلام عالمية أخرى، هي: Barbès, little Algéri للمخرج الجزائري حسن جرار، و Les fantômes للمخرج الفرنسي جوناثان ميليت، وأخيراً فيلم Ma part de gaulois للفرنسي ماليك شيباني.

ويُقام للفيلم عرضان، الأول يوم 4 تشرين الأول (أكتوبر) في سينما "فيكتور هوغو" في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت فرنسا، بينما يُقام العرض الثاني في 12 من الشهر نفسه في سينما SERÉMANGE-ERZANGE الكبيرة، في الثالثة عصراً بتوقيت فرنسا.

وعبّر المخرج أمير رمسيس عن سعادته بمشاركة الفيلم ضمن فعاليات "مهرجان فاميك للفيلم العربي"، قائلاً: "سعيد بمشاركتي للمرة الأولى في هذا المهرجان العريق، وعرض فيلم "أنف وثلاث عيون" على الجمهور الفرنسي".

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينافس فيها فيلم ظافر العابدين على جائزة الجمهور؛ إذ حصل عليها من قبل بعد مشاركته في "مهرجان مالمو للسينما العربية" في دورته الرابعة عشرة، وشارك وقتها في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

فيلم "أنف وثلاث عيون" من بطولة: ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى... وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي سبق أن تحولت إلى فيلم صدر عام 1972 بالاسم نفسه، وقام ببطولته، محمود ياسين، ماجدة ونجلاء فتحي.

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